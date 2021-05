La situazione contagi e gli appuntamenti con la vaccinazione a Tempio.

A Tempio la campagna vaccinale anti Covid prosegue come da calendario dal Servizio di Igiene pubblica. Martedì 18 maggio, di mattina, saranno vaccinati i soggetti fragili, mentre mercoledì 19 maggio, sempre di mattina, sarò la volta degli over 60 e degli over 50. A disposizione per queste due giornate 450 dosi di vaccino Pfizer.

Intanto in base ai dati aggiornati a ieri comunicati dal Servizio di Igiene Pubblica, infatti, a oggi i positivi a Tempio sono 19, di cui 3 appartenenti alla variante inglese. I soggetti posti in quarantena obbligatoria sono invece 3. Sono 7 le persone guarite in questi ultimi giorni.

“Il rallentamento sempre più marcato della curva dei contagi è un dato molto confortante, segno che i comportamenti responsabili e attenti stanno servendo a contrastare la diffusione del virus – ha commentato il sindaco Gianni Addis – . Proprio per questo, vi invito, per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare a rispettare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione”

