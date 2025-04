A Tempio la presentazione del nuovo romanzo di Daniela Piras

La presentazione del romanzo di Daniela Piras.

Mercoledì 9 aprile, l’Istituto Euromediterraneo di Tempio accoglierà la scrittrice e giornalista Daniela Piras per una serata dedicata alla presentazione del suo nuovo romanzo, Leo. Laureata in Scienze della Comunicazione, la Piras ha già conquistato il pubblico con opere come Parole sugli alberi, Village e Crash. Questa volta, il suo lavoro si concentra su un tema estremamente attuale e delicato: il fenomeno dei ritirati sociali, conosciuti in Giappone con il termine Hikikomori.

Il romanzo racconta le vicende di Leo, un giovane universitario introverso che vive lontano da casa. La sua esistenza si sviluppa in un contesto caratterizzato da una quotidianità grigia e solitaria, mentre la sua mente si rifugia in un mondo immaginario dove può trovare una via di fuga dalle pressioni sociali e dalle difficoltà relazionali. Il cuore della narrazione esplora il difficile percorso di adattamento di un giovane alle sfide di una società che spesso appare incomprensibile e opprimente. Tuttavia, un susseguirsi di eventi drammatici costringerà Leo a confrontarsi con la realtà, mettendo in discussione la sua visione del mondo e avviandolo verso una profonda crescita personale.

In questo romanzo, Daniela Piras affronta il tema del disagio giovanile con una sensibilità che invita alla riflessione sulla solitudine, sull’incapacità di comunicare e sulla difficoltà di integrarsi in un contesto sociale che spesso sembra incapace di offrire risposte soddisfacenti. In particolare, Leo diventa un’occasione per indagare le ragioni profonde che spingono molti giovani, non solo in Giappone, ma anche in Italia e in altre parti del mondo, a ritirarsi dalla società e a rinunciare al confronto con gli altri.

A corredo del romanzo, la prefazione di due esperti italiani del fenomeno dei ritirati sociali arricchisce il dibattito sul tema. Matteo Lancini, psicologo e presidente della Fondazione Minotauro, e Antonio Piotti, psicoterapeuta e docente di psicoterapia psicoanalitica, offrono una preziosa riflessione teorica sul comportamento di questi giovani, contribuendo a contestualizzare il fenomeno dal punto di vista psicologico e sociale.

L’evento si terrà alle 19 nella Biblioteca dell’Istituto Euromediterraneo, dove Daniela Piras incontrerà il pubblico per parlare del suo libro e delle tematiche trattate. Un’occasione imperdibile per esplorare una realtà che riguarda sempre più giovani, ma anche per aprire uno spazio di confronto sulle difficoltà di una generazione che si trova spesso a lottare con il senso di isolamento e di inadeguatezza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui