La neve a Tempio.

Il primo giorno di primavera porta a Tempio Pausania una inaspettata nevicata. È è così che, come ha commentato qualcuno, “L’ultimo giorno di zona bianca in Sardegna a Tempio è tutto bianco per davvero!”.

In diverse riprese piccolissimi chicchi di neve, chiamati in dialetto gragnola, hanno cambiato il volto della città e smentito il calendario. Da alcuni giorni il clima in alta Gallura presenta temperature invernali.

