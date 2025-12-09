Tempio ricorda i 100 anni di impegno delle Figlie di Gesù Crocifisso

Il centenario delle Figlie di Gesù Crocifisso a Tempio.

A Tempio, ieri sera, la città ha celebrato la solennità dell’Immacolata Concezione con una solenne funzione in cattedrale, alla quale hanno preso parte il sindaco Gianni Addis e il vicesindaco Anna Paola Aisoni. La celebrazione, officiata dal vescovo monsignor Roberto Fornaciari, ha visto la partecipazione del vescovo emerito monsignor Sebastiano Sanguinetti e dell’arcivescovo di Kinshasa, cardinal Besungu, ed è stata concelebrata dai parroci del Vicariato Urbano e dal collegio dei presbiteri della diocesi.

Nel corso della funzione, è stato ricordato e benedetto il centenario della fondazione della congregazione missionaria delle Figlie di Gesù Crocifisso, guidata da Madre Feliciana. La congregazione, nata per volontà di padre Salvatore Vico, mantiene da sempre un legame profondo e indissolubile con la città, rappresentando una presenza attiva e significativa nella comunità e nella storia locale.

“Una presenza discreta e operosa, una missione che non conosce confini, e che continua a rinnovare il suo messaggio di fede, amore e generosità, costruendo e diffondendo speranza e portando nel mondo una parte della nostra terra, del nostro spirito e della nostra umanità. Da parte dell’amministrazione comunale, un sentito augurio per questa ricorrenza a Madre Feliciana e a tutte le sorelle della Congregazione”, ha commentato il sindaco Gianni Addis.