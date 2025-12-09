Festa e solidarietà a Luras con l’accensione dell’albero di Natale

A Luras acceso il grande albero di Natale

Luras si illumina: l’accensione dell’albero raduna la comunità davanti alla chiesa nel segno della festa e della solidarietà. Ol sagrato della chiesa parrocchiale di Luras si è trasformato nel cuore pulsante della comunità, accogliendo l’atteso appuntamento annuale dell’accensione dell’Albero di Natale. Un momento carico di significato che, come ogni anno, ha richiamato numerosi cittadini, desiderosi di ritrovarsi e condividere un’emozione collettiva prima dell’inizio delle festività.

L’evento si è rivelato una preziosa occasione per fermarsi insieme, ricordando che la vera essenza di Luras risiede nelle persone che la abitano e la animano quotidianamente. Come sottolineato nel messaggio diffuso, il Natale non è solo celebrazione, ma anche un momento fondamentale per rafforzare i legami tra vicini e rinnovare lo spirito di solidarietà che da sempre contraddistingue il paese.

“Il Natale è anche questo: occasioni per stare insieme, per rafforzare i legami tra vicini e per rinnovare quello spirito di solidarietà che da sempre caratterizza il nostro paese”.

Il successo dell’allestimento dell’Albero e dell’intera serata è frutto di una sinergia che ha coinvolto diverse realtà del territorio, dimostrando la forza della collaborazione comunitaria. L’Amministrazione Comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito, in particolare:

I ragazzi del post cresima

Agenzia Forestas

La Pro Loco

Don Cosma

Il coro parrocchiale

La ditta 3SB di Fannì Bellu

L’accensione dell’Albero segna l’inizio ufficiale delle festività a Luras, proiettando la comunità verso un periodo di gioia, riflessione e vicinanza.

