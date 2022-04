La riparazione di Abbanoa a Tempio.

Dopo un primo intervento dell’8 aprile scorso, oggi le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono di nuovo al lavoro a Tempio per eseguire la riparazione nella rete idrica al servizio di via Naddeo e via De Nicola.

Fino al completamento dei lavori, che avverrà in mattinata, si verificheranno cali di pressione e assenza di erogazione nelle due strade. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.