L’incidente mortale sulla strada di Olbia.

Ci sarebbe un malore, o forse una distrazione, all’origine dell’incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio sul rettilineo della strada Olbia – Golfo Aranci, allo svincolo per Palau. Nel sinistro ha perso la vita Andrea Agostino Dalias, 31enne di Olbia. Sulla strada non è stato localizzato alcun segno di frenata, né è stato accertato alcun tentativo di sterzare per evitare l’impatto. Il giovane, che viaggiava a bordo di una Matiz, è finito dritto contro il guard rail, morendo sul colpo.

L’incidente.

Dalias intorno alle 13:30 viaggiava a bordo di una Matiz azzurra sulla strada panoramica Olbia – Golfo Aranci, allo svincolo per Palau. Per un malore, o forse una distrazione, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il guard rail della rampa in discesa allo svincolo per la zona industriale.

I soccorsi.

Dietro di lui viaggiava un’altra auto, il cui conducente è stato testimone diretto del dramma. Prontamente allertati i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. La salma è già stata restituita ai familiari e non verrà eseguita alcuna autopsia.