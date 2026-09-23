A Telti proseguono i lavori per completare lo stadio comunale

Il nuovo stadio di Telti.

Presto Telti avrà uno stadio nuovo di zecca. Il Comune ha annunciato che sono partiti i lavori per realizzare le nuove tribune dell’impianto sportivo. Gli interventi di riqualificazione di questi giorni sono relativi al completamento dello stadio comunale del paese della Gallura. ”Un’ottima notizia per la nostra squadra, per tutti i tifosi e per l’intera comunità sportiva”, ha annunciato l’amministrazione comunale di Telti.

I lavori.

Il Comune ha spiegato che il progetto prevede due passaggi fondamentali. Uno è il ripristino e la tinteggiatura, che è un’opera di cura e pulizia profonda delle gradinate per rimettere a nuovo la struttura e proteggerla nel tempo. Ci sarà inoltre la posa di 280 nuovi seggiolini. ”L’installazione di comode sedute nei nostri storici colori per dare finalmente un colpo d’occhio straordinario e un’identità unica alla nostra “casa” sportiva”, ha annunciato l’amministrazione.

Vogliamo uno stadio sempre più bello, sicuro e acc

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