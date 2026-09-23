US Tempio ancora “in esilio”: il match con l’Alghero a Sennori: “Nessun cenno dal Comune”

L’US Tempio non gioca ancora in casa: le ragioni dello spostamento.

L’US Tempio si prepara ad affrontare l’Alghero in un’altra gara “casalinga” che di casalingo avrà ben poco: il teatro del match sarà infatti la struttura di Sennori, scelta per la modernità dell’impianto e la presenza di settori ospiti separati. Nel frattempo, atleti e staff continuano la preparazione in trasferta a Santa Maria Coghinas, evidenziando uno stallo burocratico sulle strutture cittadine che appare ormai insostenibile.

La società ha espresso le sue parole di sconforto per essere costretti ancora a far giocare la squadra dell’US Tempio fuori dalle mura amiche. ”Infatti, grazie alla disponibilità del Sennori Calcio e all’Amministrazione Comunale di Sennori, la prossima partita del campionato di Eccellenza, US Tempio – Alghero, sarà disputata allo stadio “Basilio Canu” di Sennori”, fa sapere la società calcistica.

”In accordo con la Società dell’Alghero Calcio e il Comitato LND regionale, la gara sarà obbligatoriamente anticipata a sabato 26 settembre alle ore 16.00, al fine di rispettare il turno domenicale dedicato dalla squadra locale del Sennori. Ringraziamo la disponibilità di molte Società di diverse località del nord Sardegna disposte a ospitare questa importante partita, ma è stato scelto Sennori per la struttura sportiva moderna e soprattutto dotata di settori separati necessari in presenza di tifoserie organizzate. Nessun cenno da settimane, da parte dell’Amministrazione Comunale di Tempio Pausania, sulla situazione delle strutture sportive tempiesi, prive di certificati di prevenzione, prive di agibilità, prive di convenzioni di gestione. La squadra continua la preparazione a Santa Maria Coghinas, con i nostri atleti ospiti nelle strutture alberghiere”, conclude la squadra.

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