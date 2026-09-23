Arrivano 3 milioni per la riqualificazione del porto di Cannigione

Un finanziamento per riqualificare il porto di Cannigione.

Prosegue l’opera di riqualificazione del porto della Marina di Cannigione. Conclusi due dei tre lotti di lavori del nuovo lungomare, il Comune di Arzachena si appresta a trasformare il volto dell’approdo turistico grazie al finanziamento di 3 milioni di euro assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna il 22 settembre scorso. L’importo consentirà la realizzazione dell’ultimo lotto funzionale del progetto generale da 4,8 milioni di euro presentato nel 2023 dall’Ufficio Lavori Pubblici Comunale per la riqualificazione del porto. L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena.

Un risultato frutto del continuo e proficuo confronto tra la Giunta comunale e la Regione e, in particolare, con l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici guidato da Antonio Piu, che ha sostenuto l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di inserire la struttura portuale nel più ampio programma di valorizzazione della destinazione.

Le dichiarazioni.

“Per competere con le principali destinazioni nautiche internazionali, Arzachena necessita di strutture moderne, efficienza e servizi di alto livello. I fondi permetteranno il completamento degli impianti tecnologici (antincendio, rete elettrica e idrica a servizio degli ormeggi) e l’ammodernamento estetico e funzionale del porto con nuova pavimentazione e rivestimenti, arredi urbani e sistemi di illuminazione – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Arzachena, Massimo Azzena -. In parallelo con i lavori di riqualificazione del lungomare appena conclusi, gli interventi al porto daranno una nuova identità all’intera Marina di Cannigione. Il borgo ha i numeri e le potenzialità per diventare un punto di riferimento nell’accoglienza di grandi yacht”.

Gli interventi recenti.

Tra gli interventi che negli ultimi 5 anni hanno interessato la Marina di Cannigione figurano: il 1° lotto da 472 mila euro con cui è stata completata la torre di controllo, oggi in uso alla Capitaneria di Porto. Il 2° lotto da 1 milione e 378 mila euro (già appaltato) per la ristrutturazione e messa in sicurezza del braccio est. I lavori del secondo lotto partiranno a metà ottobre 2026 e porteranno la capienza del molo foraneo a 38 posti barca, sommandosi ai 67 già disponibili sulle banchine nord per imbarcazioni di medie e grandi dimensioni.

La conclusione di due dei tre lotti previsti per la riqualificazione del lungomare con rifacimento marciapiedi, impianti elettrici, asfalti, segnaletica orizzontale, aiuole, piantumazione del verde, posizionamento ringhiere in acciaio. Il terzo lotto, che prosegue verso l’ingresso sud di Cannigione è in fase di progettazione esecutiva e sarà appaltato nel 2027.

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