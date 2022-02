Orrore nelle campagne di Tempio, cane trovato impiccato con una catena

Il cane è stato ritrovato impiccato con una catena nelle campagne di Tempio.

Orrore nelle campagne di Tempio dove qualche giorno fa è stato ritrovato il piccolo corpicino di un cane impiccato con una catena. A denunciare l’accaduto è la Lida di Olbia.

“Un povero setter già duramente segnato nel corpo ancor prima di essere impiccato. Magro, con quella catena arrugginita intorno al collo – commenta l’associazione – . E’ il destino di queste creature quando si ammalano, oppure sono feriti o non svolgono bene il loro lavoro semplicemente vengono ammazzati, con una fucilata, oppure impiccati, tutti sanno ma nessuno fa mai niente. Qualcuno si è mai soffermato a pensare al destino di tutti i cani da caccia rinchiusi negli stazzi, abbandonati a loro stessi, usati solo per stanare, rincorrere e catturare altri esseri viventi?

“Vengono detenuti per la maggior parte della vita in luoghi angusti, dove addirittura figliano nell’indifferenza generale, nascosti agli occhi del mondo. Non dite che non è vero, perché è sufficiente fare un giro per le campagne per scoprire il vaso di Pandora. Ci vorrebbe un bel controllo a tappeto in tutti quei luoghi isolati, dove i loro latrati non danno fastidio a nessuno ma se tutti vedessero le loro condizioni inorridirebbero. Invitiamo tutti a fare un giro nelle campagne, a fotografare e denunciare, perché chi tace è sempre complice”, conclude la Lida.