La solidarietà di Tempio Pausania per l’Ucraina: ecco cosa e dove donare

La raccolta di beni di prima necessità a Tempio Pausania.

Come tanti Comuni italiani, anche Tempio Pausania vuole manifestare la propria solidarietà al popolo ucraino, vittima di questa terribile nuova guerra, anche attraverso una serie di iniziative di aiuto concreto: dalla raccolta di medicinali e coperte da inviare in Ucraina al reperimento di alloggi per i profughi in fuga dai combattimenti.

L’Assessorato ai Servizi sociali guidato dal vice sindaco Anna Paola Aisoni e l’assessorato alla Protezione civile coordinato dall’assessore Francesco Quargnenti stanno lavorando di concerto e in collaborazione con la Caritas diocesana, l’associazione Protezione civile Alta Gallura e la signora Tetyana Prokopcuk, di nazionalità ucraina ma residente a Tempio da tanti anni, per predisporre tutto quanto possibile, anche in previsione di una ricognizione, già fissata per lunedì prossimo, mirata al reperimento di alloggi da mettere a disposizione dei profughi.

“Sono attualmente disponibili diversi appartamenti già reperiti dall’Amministrazione comunale – informa il sindaco di Tempio Gianni Addis – ma facciamo affidamento anche sulla disponibilità dei cittadini e delle famiglie per poter dare accoglienza alle famiglie che, dietro coordinamento della Prefettura e della Protezione civile, arriveranno già nei prossimi giorni.” Il sindaco Addis ringrazia anche a nome della Giunta e dell’Amministrazione comunale tutti coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Medicinali e coperte.

La raccolta di medicinali e coperte partirà da lunedì 7 marzo, con orario dalle 8 alle 18, presso il centro Caritas nel nuovo Seminario. In particolare c’è necessità di:

kit di pronto soccorso

soluzione fisiologica sterile

disinfettante

buste compresse garza sterile 10×10

buste compresse di garza 18×40

cerotti di varie misure

rete elastica tubolare

cotone idrofilo

guanti monouso in lattice

siringhe

kit per flebo

farmaci

antidolorifici

antibiotici

anticoagulanti (Tranex)

antiemorragici

Alloggi.

Chi invece volesse mettere a disposizione alloggi, stanze, appartamenti o qualsiasi locale idoneo (anche non ammobiliato) per ospitare i profughi, soprattutto donne e bambini essendo gli uomini purtroppo impegnati a combattere, può mettersi in contatto con il personale dei Servizi sociali cittadini ai numeri 079 679984 / 679912.

L’incontro con le Associazioni di volontariato.

Martedì 8 marzo alle 17 e 30 è convocata, presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Tempio, una riunione con i rappresentanti delle Associazioni locali per verificare la disponibilità a dare un contributo a supporto delle diverse iniziative: raccolta di beni, viveri e medicinali, organizzazione degli alloggi e dei posti letto.