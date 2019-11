L’evento al Teatro del Carmine a Tempio.

Tempio ospiterà domani al Teatro del Carmine la conferenza regionale dello Sport. L’appuntamento triennale organizzato in città dall’Assessorato regionale allo Sport guidato da Andrea Biancareddu in collaborazione con il Coni e con il patrocinio del Comune riunisce gli stati generali dello sport sardo con l’obiettivo di pianificare l’attività, in modo particolare quella dilettantistica e tracciare un bilancio.

Tra gli ospiti più attesi Filippo Tortu, primatista nazionale nei cento metri, originario di Tempio, che torna in città dopo il conferimento della cittadinanza onoraria e che in quest’occasione sarà premiato. Ma anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e della Dinamo Stefano Sardara che festeggeranno gli ottimi risultati che stanno ottenendo nei campionati di serie A di calcio e basket. E ancora Stefano Oppo, oristanese, argento ai mondiali di Linz e Vittorio Musselli, campione nostrano di rally che quest’anno si è aggiudicato l’ottavo rally terra sarda.

Sarà dunque una festa dello sport l’evento in programma. I lavori saranno presieduti dall’assessore allo Sport Andrea Biancareddu. Tra i presenti anche il presidente della giunta Christian Solinas, il presidente del Coni Sardegna Gianfranco Fara, i rettori dell’Università di Sassari e Cagliari Massimo Carpinelli e Maria del Zompo e il presidente del Comitato Paralimpico Regionale, Cristina Sanna, ex campionessa.

Dopo l’ultima conferenza regionale dello sport che si è tenuta a Cagliari e le precedenti a Sassari e Nuoro, quest’anno il gotha dello sport regionale arriva in Gallura grazie all’Assessore Andrea Biancareddu. “Vogliamo – ha sottolineato Biancareddu – che i nostri ragazzi, i nostri bambini, anche per essere distolti dal seguire vie non corrette, abbiano la possibilità di praticare lo sport, qualunque esso sia. Per farlo devono poter avere a disposizione una impiantistica sportiva a posto, funzionale. Per questo faremo un grande Piano di Impiantistica sportiva”.

