Il bando aperto dal Comune.

Il Comune di Tempio cerca personale non qualificato da assumere a tempo determinato per la manutenzione del verde in città. Il contratto prevederà 25 ore settimanali per 6 mesi di lavoro.

Per la figura di caposquadra sono richiesti il diploma di istruzione superiore di secondo grado, geometra o perito agrario o in materie considerate equivalenti e la patente di categoria B.

Le altre figure che il Comune intende assumere sono quelle tre operai generici. I posti sono riservati a persone disoccupate che abbiano dichiarato la propria disponibilità al lavoro, iscritte al centro per l’impiego del territorio, non beneficiarie di forme di sostegno al reddito o indennità e residenti e domiciliate nel comune. Il bando è aperto anche ai domiciliati non residenti, i quali, tuttavia, saranno subordinati in graduatoria ai cittadini residenti.

Il fine del bando, specifica il Comune, è primariamente quello incentivare l’occupazione e le politiche sociali per l’impiego.