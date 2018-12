Tempio Pausania, 20 nuovi alloggi popolari per le famiglie

La consegna il 20 dicembre.

Il prossimo 20 dicembre a Tempio 20 famiglie riceveranno un bene prezioso: la casa. La cerimonia di consegna si svolgerà alle ore 10 e 30 presso la sede del Comune in Piazza Gallura 3. Inizialmente si procederà con la firma dei contratti, successivamente si consegneranno le chiavi delle unità abitative. Gli edifici sorgono su due lotti vicini ma distinti, posti nella periferia dell’abitato, in una zona C di espansione urbana.

Il fabbricato A, ubicato nella Via Togliatti, ospita 10 unità abitative ed è articolato su 3 livelli fuori terra: nel piano terra oltre all’androne di ingresso ed ai locali condominiali sono presenti 2 alloggi, ciascuno con una superficie di 95 metri quadrati; i due alloggi hanno competenza esclusiva su una parte del cortile; nello spazio antistante l’edificio sono individuati i 10 posti auto scoperti; nei piani primo e secondo sono stati realizzati 4 alloggi per piano, della superficie di 71 mq ciascuno.

Il fabbricato B, ubicato nella Via Pertini, ospita 10 unità abitative ed è articolato su 3 livelli fuori terra oltre ad un piano seminterrato: nel piano seminterrato sono localizzati 10 posti auto coperti; nel piano terra oltre all’androne di ingresso ed ai locali condominiali sono presenti 2 alloggi, ciascuno con una superficie di 95 mq; i due alloggi hanno competenza esclusiva su una parte del cortile; nei piani primo e secondo sono stati realizzati 4 alloggi per piano, della superficie di 71 mq ciascuno.

Gli alloggi di 95 metri quadrati, 4 in totale sono posizionati al piano terra degli edifici, dotati di tre camere da letto, pranzo-soggiorno, cucina, due bagni oltre a due logge e un cortile ad uso esclusivo. Gli alloggi di 71 metri quadrati, 16 in totale sono posizionati ai piani primo e secondo, dotate di due camere da letto, pranzo-soggiorno, angolo cottura o cucina, un bagno oltre a due balconi.

Il sistema costruttivo adottato permette di raggiungere altissime prestazioni dal punto di vista dell’efficienza energetica. I consumi per il riscaldamento delle unità saranno ridottissimi. Dal punto di vista impiantistico le abitazioni sono dotate di caldaia autonoma a gas per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria, ed hanno completa autonomia, con allacci separati per l’alimentazione idrica, elettrica e telefonica.

Non essendo presente a Tempio la rete del gas di città si è realizzata la predisposizione per l’installazione di due serbatoi interrati, uno per edificio, da alimentare con gpl. Successivamente alla consegna si prevede di realizzare su ciascuna delle coperture degli edifici un impianto fotovoltaico che alimenterà, a costo zero per gli inquilini, tutte le utenze condominiali: ascensore, luci scale interne e luci esterne.

“Con la consegna dei 20 nuovi alloggi – affermano l’amministratore unico di Area Maria Giovanna Porcu ed il sindaco Andrea Biancareddu – viene raggiunto un importante obiettivo per la comunità gallurese, è il frutto di un lavoro di rete tra l’amministrazione comunale e l’azienda regionale per l’edilizia abitativa”.

