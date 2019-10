A Tempio i colloqui di selezione per il servizio civile

Si terranno martedì 5 novembre.

Si comunica che in data martedì 5 novembre 2019 avranno inizio le procedure selettive tramite colloquio per il servizio civile a Tempio.

I colloqui si svolgeranno con inizio dalle ore 8 e 30 presso la Sala conferenze del Comune di Tempio Pausania sito in Piazza Gallura primo piano. Il presente avviso costituisce a tutti gli effetti convocazione ufficiale con valore di notifica alla prova selettiva per i candidati che non siano stati esclusi dalla selezione. I candidati ammessi dovranno presentarsi all’ora e nel giorno suddetti muniti di un documento di identità in corso di validità.

Il candidato che non si presenta alla selezione mediante colloquio è escluso dalla valutazione e selezione. Le procedure selettive sono effettuate inlingua italiana. L’Ente si attiene per la valutazione dei titoli e nella procedura selettiva tramite colloquio ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile secondo lo schema di cui all’Allegato 4 del Bando – Scheda di valutazione per l’ammissione al servizio civile nazionale e relativi fattori di valutazione.

