Il progetto con la collaborazione dell’associazione ColorArt.

Dal 29 luglio al 4 agosto la “città di pietra” Tempio Pausania, in Sardegna, ospiterà le incursioni artistiche sulle facciate di due edifici del centro storico di Corn79 e Mach505, gli street artist selezionati da Paratissima per Urban Frames.

Il progetto, grazie alla collaborazione con l’associazione ColorArt, è realizzato in sinergia con l’evento Tempio a Colori, sostenuto dalla Città di Tempio Pausania e da Fondazione Sardegna che propone allestimenti artistici disseminati in città con l’obiettivo di trasformare la città di pietra in una città dei colori, unica nel suo genere.

I due street artist avranno una settimana di tempo per realizzare degli interventi site specific di grandi dimensioni operando sulle finestre e i balconi di due edifici: il Palazzo di via Gramsci e il Palazzo Comunale. Si tratta di un intervento di street art in scala urbana e architettonica volto a riconfigurare temporaneamente alcuni palazzi del centro storico attraverso le differenti e possibili reinterpretazioni dell’urban art.

Ad ogni artista sarà assegnato un edificio – a Mach505 il palazzo di via Gramsci e a Corn79 il Palazzo Comunale – per il quale dovrà presentare un progetto che preveda di intervenire in modo coerente ed omogeneo su tutte le aperture dello stesso, in modo da presentarsi come un’unica macro installazione.

Ognuno lavorerà su dei pannelli rimovibili che verranno applicati in corrispondenza delle aperture rendendo così l’installazione temporanea.

Urban Frames è una vera e propria live performance accessibile al pubblico: dal 29 luglio al 4 agosto Riccardo “Corn79” Lanfranco e Mach505 del collettivo Truly Design avranno il compito di realizzare un’opera site specific effettuando una vera e propria esperienza di residenza d’artista.

