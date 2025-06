Tempio si riempie di colori: un giorno di fiori, festa e fuochi

A Tempio una giornata fatta di bellezza, colori e divertimento

Una grande giornata a Tempio lunedì 23 giugno che comincerà coi fiori, andrà avanti coi colori e si chiuderà coi fuochi.

“Con Borgo in fiore dalla mattina il centro città sarà impreziosito dall’allestimento di eleganti composizioni floreali – annunciano dal Comune -. Sarà il preludio e la cornice del tanto atteso appuntamento con LastriColor a partire dalle 19 con via Roma e corso Matteotti pronti a riempirsi di colore. Chiuderanno la giornata sul sagrato della chiesa di San Giuseppe i Fuochi di San Giovanni, spettacolare e divertente manifestazione popolare nonché tradizionale occasione di incontro della comunità in programma a partire dalle 20,30″.

“Il Comune di Tempio ringrazia tutti i partecipanti alla giornata di domani: l’associazione I Borghi più belli d’Italia, la Fondazione Bernardo De Muro, ColorArt con il supporto del gruppo QDK, e il Vi aspettiamo numerosi”.

