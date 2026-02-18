Tempio, il Generale Rizzo promuove i nuovi ufficiali dei Carabinieri

La visita ai Carabinieri di Tempio Pausania.

Oggi mercoledì 18 febbraio, il Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, Generale di Brigata Francesco Rizzo, ha fatto visita ai Carabinieri della Compagnia di Tempio al fine di esprimere la propria vicinanza al personale ed in segno di riconoscenza per la costante opera di tutela della sicurezza e della legalità a favore della collettività.

Il Generale è stato ricevuto presso la sede del Comando Compagnia dal Capitano Marco Dantonia e dal Comandante della Stazione, Luogotenente C.S. Massimo Palma, nonché dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri e delle articolazioni dipendenti dalla Compagnia di Tempio Pausania. Nel corso della visita, il Generale ha espresso apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente sul territorio. Ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’Arma al servizio del cittadino. Nella circostanza, l’alto Ufficiale ha evidenziato come ogni Carabiniere debba costituire un punto di riferimento per la comunità che gli viene affidata. Ha dichiarato che i militari si devono contraddistinguere per serietà e professionalità, oltre che per efficienza e dedizione al servizio.

La consegna dei gradi.

Al termine dell’incontro, ha avuto luogo una cerimonia per la consegna dei gradi agli Ufficiali dell’Arma in servizio nelle province di Sassari e Nuoro. La consegna alla presenza del Comandante Provinciale CC di Sassari, Col. Antonio Maione e del Comandante della Compagnia CC di Ottana (NU), Capitan Carmelo Rosario DiPaola. Sul posto anche una rappresentanza di Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Tempio Pausania. Il Comandante della Legione “Sardegna” ha simbolicamente apposto i nuovi gradi ai sottonotati militari, che sono stati promossi al grado superiore. Durante la cerimonia è stato riconosciuto il loro merito, capacità e impegno professionale.

A ricevere i gradi Capitano Loris Coppola, Comandante del NORM del Reparto Territoriale di Olbia; Capitano Niccolò ORESTA, Comandante del NORM della Compagnia di Porto Torres; Capitano Luca Basile, Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari; Tenente Cesare Sciocchetti, Comandante del NORM della Compagnia di Macomer; Tenente Ettore Luca Magliocca, frequentatore del 32° Corso di Perfezionamento per Ufficiali RN presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, in esperimento pratico al Comando Provinciale di Sassari; Tenente Marco Piccinelli, frequentatore del 32° Corso di Perfezionamento per Ufficiali RN presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, in esperimento pratico alla Compagnia di Ottana (NU).

La visita si è conclusa con un momento conviviale e il Generale Rizzo ha siglato il memoriale del servizio intrattenendosi all’interno dell’ufficio del Comandante della Stazione. A margine della visita, il Comandante della Legione ha salutato il Vescovo di Tempio Ampurias, Mons. Roberto Fornaciari, il Presidente f.f. del Tribunale, dottoressa Caterina Interlandi e il Procuratore della Repubblica, dottor Gregorio Capasso, incontrandoli personalmente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui