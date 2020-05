La nuova viabilità a Tempio.

Il vicesindaco di Tempio Gianni Addis annuncia una serie di novità nella viabilità cittadina e nella gestione del traffico. Le disposizioni hanno lo scopo di ricavare nuovi spazi per “venire incontro alle esigenze delle varie attività favorendole per quanto possibile e consentendo che possano lavorare come prima rispettando le normative anticovid”.

L’attuale zona a traffico limitato del corso Matteotti, da via Piredda a via Piave, diverrà un’area pedonale con vigenza 0-24. Viene trasformata in area pedonale anche la ztl di via Roma che però viene estesa sino a via Villamarina e verranno eliminati i cinque stalli per la sosta dei veicoli di fronte le scalinate di Piazza San Pietro.

In piazza Gallura verranno eliminati gli ultimi tre stalli dall’incrocio con via Villamarina. Nella stessa piazza saranno sospesi i tre stalli all’ingresso di Ferracciu. Data nella piazza la presenza della locale farmacia, il Comune predisporrà uno stallo per una sosta massima di 15 minuti proprio per i cittadini che usufruiranno dei servizi farmaceutici. I veicoli privati non potranno accedere alla piazza provenendo dal primo tratto di via Roma e potranno svoltare in via Garibaldi o in via Ferracciu.

In Piazza Italia sarà consentito il traffico dei soli autocarri commerciali provenienti da via Piave tra le 9 e le 11 e tra le 15 e le 17, questi saranno obbligati a dirigersi verso via Gramsci. Via Vittorio Veneto sarà chiusa al traffico a eccezione dei residenti, i proprietari di immobili e gli esercenti della via e i loro fornitori.

L’ultimo tratto di via Mannu in prossimità di piazza Faber vedrà una circolazione a senso unico verso la stessa piazza e via Cavour, uniformandosi di fatto al resto della stessa via Mannu. In piazza don Minzoni verranno eliminati nove stalli di sosta. Il Comune avrà cura di limitare la piazza con funzionali elementi di arredo urbano. In Largo De Gasperi verranno sospesi 3 stalli di sosta all’ingresso di via Volta. Anche in via Milano sarà momentaneamente vietata la sosta nei primi tre stalli adiacenti alla circonvallazione.

