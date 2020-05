Le dichiarazione del consigliere regionale Lai.

È partita questa mattina la lettera indirizzata al presidente Solinas, all’assessore agli Enti Locali Sanna e alla dottoressa Silvia Curto (direttore generale della presidenza), firmata da Eugenio Lai consigliere regionale di LeU Sardigna, sulla possibile causa di inconferibilità dell’incarico di sub-commissario della ex provincia della Gallura Pietro Carzedda.

Secondo la missiva, potrebbe non essere sufficiente che il neo commissario si sia dimesso dal suo ruolo di consigliere comunale di Olbia il 12 maggio. Infatti, secondo il consigliere Lai nel decreto legislativo 39 del 2013, all’articolo 7, risulterebbe inconferibile l’incarico “a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti“

Il consigliere di LeU termina chiedendo gli atti e pareri di legittimità della nomina ai sensi della Legge 241/1990 ed invita la Giunta a revocare la nomina in autotutela nel caso in cui si dovessero ravvisare le cause di inconferibilità.

