Il comune di Tempio Pausania ha prorogato l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino ad un massimo di 6 ore giornaliere fino al 27 Aprile 2020.

L’amministrazione comunale comunque invita la cittadinanza a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi con + 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali,artigianali ed assimilabili e di 20 gradi+ 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici.

(Visited 78 times, 78 visits today)