Tutti i candidati sardi alle Europee.

Olbia e la Gallura voteranno per la circoscrizione Italia insulare. Ecco qui tutti i canditati, appartenenti ciascuno al proprio partito.

I partiti candidati per le europee.

A candidarsi alle europee per la circoscrizione insulare sono i seguenti partiti: Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Popolo della Famiglia, Forza Nuova, Forza Italia, Lega, Partito Pirata, Movimento 5 stelle, +Europa – Italia in comune – Partito democratico Europeo PDE Italia, Europa Verde, Partito Animalista, Popolari per l’Italia, La Sinistra, Partito Comunista, Casapound.

I candidati sardi per partito.

Fratelli d’Italia: Antonella Zedda 17/01/1976 Cagliari.

Partito Democratico: Andrea Soddu 18/12/1974 Nuoro.

Popolo della Famiglia: Maria Daniela Paglietti 1/05/1968 Porto Torres (SS),

Forza Italia: Salvatore Cicu 03/09/1957 Palermo, Gabriella Greco 20/02/1959 Arborea (OR).

Lega Salvini Premier: Sonia Pilli 03/04/1972 Sassari, Massimiliano Più 31/10/1973 Tortolì (NU).

M5s: Alessandra Todde 06/02/1969 Nuoro, Donato Forcillo 16/03/1987 Sassari.

+Europa: Pietrina Putzolu 23/01/1965 Milis (OR).

La Sinistra: Omar Tocco 30/08/1978 Iglesias , Marie Cristina Ibba 22/02/1960 Cagliari.

Partito Comunista: Giuseppe Salvatore Doneddu 15/03/1944 Sassari

Europa Verde: Egidio Trainito 21/11/1947 Padova.

Casapound: Francesca Caria 02/09/1984 Carbonia, Giuliana Pinna 14/11/1975 Cagliari, Luca Virdis 07/08/1974 Iglesias.

Popolari per l’Italia: Francesco Casula 27/02/1964 Roma.

(Visited 130 times, 130 visits today)