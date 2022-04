Un aumento medio del 6%

La TARI a Tempio aumenterà del 6% nonostante il costo della raccolta dei rifiuti rimanga invarito per le casse comunali. A illustrare meglio la situazione è l’assessore a Patrimonio e Bilancio Paolo Cossu che spiega: “Il costo del servizio di raccolta rifiuti per l’anno 2022 ammonta a 2 milioni e 650 mila per il Comune di Tempio, stesso costo sostenuto già nel 2020 e 2021, tuttavia nei due anni precedenti il Comune si è potuto avvalere di un contributo di 200 mila euro proveniente dal governo per le misure di contrasto all’emergenza covid“. “Quella di far ricadere il costo sulla cittadinanza – spiega Cossu – non è una decisione dell’amministrazione ma è ciò che viene previsto dalla legge nazionale per cui la differenza sul costo del servizio non può essere pagata con altri movimenti di bilancio”. “Quello del 6% – specifica Cossu – è un aumento medio che vedrà variazioni più o meno significative dipendentemente dalle utenze“.

Ad attaccare l’amministrazione comunale sul fronte dell’aumento TARI è il consigliere di minoranza Alessandro Cordella che scrive: “Un aumento tariffario, prontamente distratto dalla colorata e carnevalesca conferenza stampa sul Carnevale tempiese avvenuta nella stessa giornata del consiglio comunale“.