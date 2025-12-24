Il sindaco Addis soddisfatto per il 2025: ”Tempio città viva”

Il sindaco di Tempio soddisfatto per il 2025.

Il 2025 sta per finire e anche il sindaco di Tempio, Giannetto Addis, ha fatto un bilancio dell’anno quasi concluso. Attraverso la sua pagina istituzionale ha fatto gli auguri per Natale e per il nuovo anno e ha raccontato come è andato quello che ormai ci stiamo lasciando alle spalle. Il primo cittadino ha dichiarato di essere pienamente consapevole delle sfide ancora aperte, ribadendo l’impegno a proseguire il proprio mandato con serietà, trasparenza e spirito di ascolto, ringraziando tutta la struttura amministrativa del Comune per la cura e la professionalità.

Il bilancio.

Dal centro antiviolenza a servizi per i cittadini. L’anno di Tempio Pausania è stato positivo per il benessere della cittadinanza. Nel suo video di augurio ha dichiarato che: ”si conclude un anno intenso attraversato da difficoltà ma anche da risultati importanti. Abbiamo lavorato alla riqualificazione di numerosi spazi pubblici, perché rigenerare la città non significa solo costruire e ristrutturare, ma restituire senso e vivibilità ai luoghi, mettendo al centro le persone”. Una delle opere più belle che sono state realizzate è il parco di Rinaggiu, anche se la sua inaugurazione risale al 2024.

Ma l’opera importante del 2025 è stato il centro antiviolenza Elisabetta Naddeo inaugurato pochi giorni fa. “Sul piano sociale abbiamo compiuto passi davvero significativi – ha detto Addis -. perché i servizi siano più vicini a chi ha bisogno e perché nessuno si senta lasciato solo. Desidero ricordare con particolare attenzione l’avvio del centro antiviolenza intitolato e dedicato a Elisabetta Naddeo. Un traguardo storico che rafforza la rete di protezione per donne e minori e rappresenta un segno importante di civiltà per tutto il territorio”.

Addis ha inoltre evidenziato come, parallelamente alla realizzazione di progetti e opere pubbliche, l’amministrazione abbia costantemente cercato di mantenere un ascolto attivo verso il territorio. Ha precisato che l’obiettivo è stato quello di non trascurare mai il sostegno alle iniziative promosse con passione da cittadini, associazioni e realtà locali.

“Grazie all’impegno condiviso tra istituzioni, comunità, mondo associativo e imprenditoriale, molte idee si sono tradotte in progetti concreti – ha affermato il sindaco -.Tempio ha dimostrato di essere città viva, la cui vita culturale non è solo un ornamento, ma anche una forma di benessere e coesione. Perr questo tengo particolarmente a ringraziare i gruppi di lavoro e i volontari delle classi e dei Fidali in particolare che rendono possibili i grandi appuntamenti popolari e le iniziative pubbliche. Solo grazie a questo entusiasmo se la città sa davvero vivere come comunità.

Poi il ricordo di chi non c’è più. “Ma in questo tempo di feste il pensiero va a chi non è più con noi – ha concluso prima degli auguri alla cittadinanza e all’amministrazione -. Alle loro famiglie va il nostro cordoglio e mi riferisco in particolare a quelle famiglie che hanno perso figli di giovane età. A loro un forte e sincero abbraccio nella certezza che il ricordo resti custodito da una rete silenziosa di legami”.

