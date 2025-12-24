Pochi medici a Natale, stop alle emergenze al pronto soccorso di Tempio

Caos al pronto soccorso di Tempio.

Una festività segnata dai disagi al pronto soccorso di Tempio. La Asl Gallura ha comunicato ufficialmente una drastica riduzione dell’operatività del pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Dettori” per le date del 24 e 25 dicembre. Potrà gestire, infatti, sono i casi più lievi, mentre per l’emergenze ci si dovrà rivolgere a Olbia.

A causa dell’improvvisa impossibilità di garantire la copertura dei turni di servizio, infatti, nelle due festività il presidio tempiese non sarà in grado di operare a pieno regime. Nello specifico, la struttura potrà farsi carico esclusivamente dei codici minori. La carenza di personale medico e sanitario ha reso necessaria una rimodulazione del servizio per garantire i livelli minimi di sicurezza, impedendo di fatto la gestione dei casi più critici e complessi.

Per comunicare questa situazione emergenziale, l’azienda sanitaria ha diffuso una nota informando la cittadinanza che nel presidio sarà ridotto il servizio. Resta fondamentale il ruolo del sistema 118, che dovrà dirottare le ambulanze e i pazienti verso i presidi di Olbia o altre strutture limitrofe in grado di garantire la necessaria assistenza.

Il provvedimento riaccende i riflettori sulla cronica fragilità degli organici negli ospedali della Sardegna, costretti a ridimensionare i servizi essenziali proprio in concomitanza con i giorni di festa, quando la pressione sulle strutture di emergenza tende solitamente ad aumentare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui