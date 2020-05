Trovato senza vita il giovane scomparso.

Si è conclusa nella maniera più drammatica la scomparsa di Franco Deiana, il 32enne originario di Dorgali trasferitosi negli ultimi anni a Tempio Pausania per lavoro. Il corpo senza vita del muratore piastrellista è stato rinvenuto alle prime ore del mattino in una discoteca abbandonata di Curraggia.

Dal 6 maggio non si trovava più in casa e ogni tentativo di rintracciarlo al cellulare si era rivelata vana. La preoccupazione di amici, colleghi e conoscenti era cresciuta, così come in tutta la comunità. Il giovane si era trasferito a Tempio da Dorgali per lavoro e da tempo viaggiava in Corsica come operaio. Stamane il tragico epilogo sulla quale faranno chiarezza gli agenti della Polizia di Stato.

