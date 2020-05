L’uomo è scomparso da Tempio.

Da cinque giorni non si hanno notizie di Franco Deiana, muratore piastrellista originario di Dorgali, ma trasferitosi, negli ultimi anni, a Tempio per lavoro.

Dal 6 maggio l’uomo non si trova più a casa e non risponde più al telefono. La preoccupazione di amici, colleghi e conoscenti cresce, così come in tutta la comunità. L’uomo si era trasferito a Tempio da Dorgali per lavoro e da tempo viaggiava in Corsica come operaio.

