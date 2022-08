Aprono Upim e Brico, due imprenditori investono su Tempio e assumono

Assunzioni nel cuore di Tempio Pausania per l’apertura di Upim e Brico

Arriva una boccata d’ossigeno per il commercio e il lavoro a Tempio: aprono Upim e Brico. Due imprenditori hanno deciso di puntare sul mercato del centro gallurese ai piedi del Limbara. Nuove aperture che allargano l’offerta per i clienti e che, dettaglio non marginale offrono nuovi posti di lavoro. Entrambi i punti vendita tirano su le serrande all’interno del centro commerciale ‘La quercia‘. All’Upim, la storica catena di grandi magazzini che adesso è nell’orbita di Ovs, accettano le candidature per trovare dipendenti. “Siamo alla ricerca di personale da inserire nel nuovo punto vendita per la prossima apertura – si legge nell’annuncio -. Si prega di inviare il curriculum all’indirizzo assunzionitempiopausania@gmail.com o alla nostra pagina Facebook”.

Nello stesso centro commerciale, nel cuore di Tempio, apre il centro Brico che prende il posto di un’altra attività che fino a qualche mese fa vendeva sempre prodotti per il bricolage. In questo caso sono già stati individuati tre lavoratori per il nuovo punto vendita, ma non è escluso che l’organico possa essere presto potenziato.