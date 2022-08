Un trapper 26enne romano Elia 17 Baby è stato fermato per la coltellata a Marinella

Un turista romano di 26 anni, il trapper ‘Elia 17 Baby‘ fermato con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un 35enne sassarese sulla spiaggia di Marinella a Olbia. I carabinieri hanno ricostruito quello che è successo nella notte tra sabato e domenica in quella zona costiera frequentata da centinaia dei giovani. Il sassarese, assieme a un amico, avrebbe avuto atteggiamenti duri nei confronti di un gruppo di giovani romani, per poi continuare la serata di bagordi in riva al mare. Più tardi, verso l’una, il gruppo di turisti avrebbe raggiunto i sardi ed è scoppiata una violenta lite. In mezzo a calci e pugni, però, il 26enne Elia Di Genova, cantante di musica trap noto col nome d’arte ‘Elia 17 Baby’, avrebbe estratto il coltello e colpito il 35enne alle spalle.

La vittima è crollata a terra, con gli amici che hanno chiesto subito chiamato i soccorsi mentre i “rivali” che si dileguavano. Il coltello potrebbe aver raggiunto la colonna vertebrale e il 35enne di Sassari adesso rischia la paralisi. Alle accuse di lesioni e rissa per il gruppetto di turisti romani, per il trapper 26enne adesso si è aggiunta quella più pesante di tentato omicidio.