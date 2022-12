Vandali di Tempio come il Grinch: distruggono addobbi di Natale

Arredi di Natale distrutti a Tempio.

Neanche il tempo di allestirli e i vandali hanno già distrutto gli arredi di Natale. E’ accaduto a Tempio Pausania, dove sicuramente qualcuno odia la ricorrenza, proprio come nel telefilm del Grinch che si divertiva a ostacolare i festeggiamenti natalizi.

A denunciare questo atto di inciviltà avvenuto nella cittadina della Gallura è il sacerdote don Gian Franco, che ha postato le immagini del danno a uno dei pacchi regalo di Natale sistemati al centro di Tempio, in via Roma, e realizzati da Colorart.

Gli allestimenti facevano parte di un insieme di addobbi che sono stati realizzati a Tempio nelle vie principali e che avevano attirato diversi visitatori per la bellezza dell’organizzazione natalizia. “Ma perché fare questo? – si lamenta il sacerdote -. Cioè, aiutatemi a capire. Cosa c’è che non va nella vita di tante persone? suppongo, giovani annoiati, privi di entusiasmo e gioia di vivere; non me lo spiego diversamente, non capisco questi gesti di barbarie, vandalismo e inciviltà! Che cosa vi porta interiormente a sfogare alcune frustrazioni in questo modo? perché si scende così in basso e si arriva a diventare peggio dei vandali, quale la motivazione. Sarei davvero curioso di parlare con le persone che fanno queste cose; la mia domanda è perché non si vergognano di esistere”.

