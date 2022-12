Protesta dei commercianti di Olbia per le multe nel Corso

Che chi sbagli debba pagare le multe non lo mettono in dubbio, ma i commercianti del Corso di Olbia protestano per i controlli sulle vetrine fatti in pieno sabato. Tra pandemia e problemi vari, qualunque commerciante aspetta l’ultimo sabato prima della vigilia di Natale per fare un po’ d’affari. Che arrivino i clienti è più che una speranza, ma che all’ora di punta si presenti la Guardia di finanza era una scena po’ meno attesa. “Con tutto quello che abbiamo passato, senza giustificare eventuali irregolarità, forse non era proprio il giorno più adatto adatto per fare certi controlli”, si lamentano dalle attività di corso Umberto. “In pieno shopping del sabato sera hanno messo diverse multe da 1.032 euro perché nei prodotti esposti in vetrina non c’era indicato il prezzo“, spiegano.

Se la legge lo prevede è giusto che debbano essere esposti, ma l’assenza dei cartellini nel vivo delle compere natalizie potrebbe non sembrare la più impellente delle priorità. “Almeno in una decina di attività, compreso un bar, sono stati fatti questi verbali – aggiungono dal Corso -, quantomeno ci sembra particolare il tempismo con cui hanno fatto questi controlli: nella sera di sabato 17 dicembre. Non bastava la carenza di addobbi ed eventi organizzati qui dal Comune a darci problemi”. Ed è proprio nelle casse municipali che finiranno queste migliaia di euro recuperate dalle tasche dei commercianti di corso Umberto I, a una settimana dal Natale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui