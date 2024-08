I lavori nella cattedrale di San Pietro a Tempio Pausania.

Prenderanno il via nel mese di settembre a Tempio, i lavori di restauro della cattedrale di San Pietro apostolo. Per l’esecuzione dell’intervento, ravvisato ormai da qualche tempo come necessario e urgente, era stata fatta specifica richiesta di finanziamento alle istituzioni regionali da parte del Comune di Tempio assieme al parroco della Cattedrale don Efisio Coni.

Un cospicuo finanziamento di 450mila euro messo a disposizione dalla precedente amministrazione regionale tramite l’Assessorato ai Beni Culturali diretto da Andrea Biancareddu lo ha ora reso possibile; l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Francesco Quargnenti e il Settore Tecnico del nostro Comune ne sovraintenderanno la realizzazione.

Duecento i giorni previsti per l’esecuzione dei lavoriche riguardano il restauro dell’intera superficie della copertura, con sostituzione delle gronde in rame nel prospetto a nord, e del lato nord dell’abside; ripristino del tetto piano tra la navata centrale ed il prospetto laterale; realizzazione di uno strato impermeabilizzante sulla sommità dei muri perimetrali e nell’innesto tra la copertura ed il frontone.

Progettista e direttore dei lavori, affidati all’impresa Habitat Sardegna s.r.l., è l’architetto Mario Battino.

