I campioni italiani all’edizione 2024 del Marinedda surf open

A Isola rossa arriva il Marinedda surf open 2024

I campioni italiani di surf saranno incoronati al Marinedda Surf Open 2024, storica gara a Isola Rossa arrivata alla ventesima edizione. Storica, unica, emozionante. Ed ora anche pronta ad incoronare i nuovi campioni italiani di surf. Il Marinedda Surf Open, che dal 2004 si svolge nella baia di Isola Rossa, nel Comune di Trinità d’Agultu, in Sardegna, è stata scelta quest’anno come tappa per i campionati assoluti di shortboard e bodyboard 2024 della Fissw, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard.

Il waiting period, la finestra temporale che serve ad attendere la mareggiata, è iniziato domenica 15 settembre e si concluderà il 30 ottobre.

Quarantacinque giorni di tempo per monitorare attentamente le carte meteorologiche in attesa del maestrale e delle onde ideali. Il contest sarà chiamato tramite un sistema di allerta, con il via definitivo che sarà diramato 48 ore prima. Parteciperanno alla gara i migliori atleti italiani, per un massimo di 64 persone: 32 nella categoria shortboard maschile e 16 in quella femminile, e otto atleti per ciascuna categoria del bodyboard.

Il contest più longevo d’Italia

Il Marinedda Surf Open, arrivato alla ventesima edizione – il contest di surf più longevo d’Italia – assegnerà i tricolori dopo una gara che si prospetta entusiasmante: la baia di Trinità d’Agultu ha inciso nelle rocce rosse di porfido alcune delle più belle pagine di surf agonistico delle ultime due decadi. L’olimpico Leonardo Fioravanti, Francisco Porcella, Roberto D’Amico, Angelo Bonomelli sono soltanto alcuni degli assi italiani che qui hanno surfato e vinto. Nato come evento promozionale, e organizzato dall’Asd Marineddabay che in questa baia ha favorito il surf in ogni sua forma, il contest ha attratto anche il due volte campione europeo Eric Rebiere, che ha conquistato due edizioni. Ora, il Marinedda Surf Open, con la sua spiaggia che appare come un anfiteatro naturale e la sua veloce e potente, è pronto a fare la storia assegnando gli assoluti 2024 della Fissw.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di annunciare la ventesima edizione del Marinedda Surf Open, che quest’anno, per la prima volta, diventa campionato assoluto della Federazione – commentano dall’associazione sportiva MarineddaBay – come da tradizione cercheremo le migliori condizioni possibili in modo da permettere all’élite del surf italiano di gareggiare al meglio delle potenzialità. Questa onda offre condizioni che hanno sempre rappresentato una sfida per i surfisti e una delizia per il pubblico. Meteo permettendo, faremo in modo che sia così anche questa volta”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui