La denuncia di una coppia a passeggio in spiaggia.

La notizia sembra l’esatta prosecuzione di quelle dell’estate cafona dello scorso anno. E se queste sono le premesse, anche per il 2018 pare non bisognerà aspettarsi molto di meglio. Secondo quanto riportato da Ansa, un gruppo di turisti, probabilmente francese, ha invaso, questa mattina, con le loro jeep la spiaggia di Capriccioli a Porto Cervo, per fare delle foto ricordo. Un’assurdità che non è sfuggita, però, ad una coppia a passeggio verso mezzogiorno nella stessa spiaggia, che avrebbe segnalato il fatto alle forze dell’ordine.

Ma da quello che si apprende, nonostante la loro segnalazione, nessuno sarebbe arrivato sul posto per intimare ai turisti di andare via con le auto e multarli. Anzi, secondo il racconto della coppia, un agente della polizia locale di Arzachena avrebbe risposto che il divieto di transito in spiaggia con le auto non è momentaneamente in vigore. E così i turisti, una volta scattate le foto ricordo, sono andati via impuniti, lasciando sulla spiaggia di Capriccioli dei solchi ricordo delle gomme delle loro jeep.