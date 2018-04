Classificata seconda con due giornate di anticipo.

La squadra di calcio a 5 di Budoni, che partecipa al campionato Figc serie C2, si è classificata seconda con 2 giornate di anticipo dietro la Drillos di Olbia. A fine campionato, quindi, disputerà i playoff contro l’altro girone di Cagliari per la promozione in serie C1.

La rosa, composta da giocatori di Budoni e dei paesi vicini, è composta da Giuseppe La Rosa, Mauro Sergenti, Federico Flore ,Massimo Lillu, Marco Occhioni, Salvatore Miscera , Adriano Miscera , Alex Morlè, Marco Deidda, Federico Maccioni, Maurizio Cau, Alessandro Mura, Mario Uccheddu, Massimiliano Cancellu, Elias Casu.

La squadra, che sta giocando a Siniscola nella palestra parrocchiale di via Verdi per la mancanza di un palazzetto a Budoni, è soddisfatta della stagione e spera nella promozione anche se sa che i playoff saranno un ostacolo duro da affrontare.

Il mister Massimo Deidda, di Sanluri, è un nome conosciuto nel futsal sardo, sul quale la squadra ha voluto puntare per la crescita della società nata nel 2014. Infatti, anche se fondata da poco, il primo anno ha vinto il campionato di serie D conquistando la promozione diretta. L’anno successivo ha raggiunto la salvezza in un girone composto da squadre oristanesi sassaresi e del cagliaritano. Lo scorso anno ha concluso al quarto posto disputando i play off di categoria.

Quest’anno sarà quindi ancora impegnata nei palyoff per tentare di conquistare la promozione in serie C1 e si giocherà il passaggio del turno nei quarti di finale della coppa Italia di categoria martedi 24 aprile contro l’Audax Alghero.

(Visited 30 times, 30 visits today)