Il giovane vive nella case popolari di Calangianus.

A Calangianus dicono che vive in paese da sempre. Un commento che fa capire quanto il giovane El Hakim Abesand, di 25 anni, sia conosciuto ed integrato. E che rende ancora più incomprensibile quello che è accaduto, ieri sera. Il ragazzo è stato accoltellato da altri due giovani di Calangianus, ora in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio.

LEGGI ANCHE AGGRESSIONE ALLE CASE POPOLARI DI CALANGIANUS

Un gesto inspiegabile, scaturito al termine di un litigio pare, per futili motivi. El Hakim fa il venditore ambulante nei mercatini. Ma è soprattutto per la sua militanza nel calcio locale che è conosciuto. Da diversi anni gioca in Prima categoria con il Lauras, la squadra della vicina Luras, nel ruolo di attaccante.

Nella case poolari di zona Siddaiu vive da diversi anni con la famiglia. E nessun vicino ha mai manifestato problemi o segni di intolleranza. Per questo tutta Calangianus è sconcertata per il folle gesto di ieri sera.

(Visited 14 times, 14 visits today)