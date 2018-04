Le indagini dei carabinieri sulle truffe online.

La stazione carabinieri di Berchidda ha concluso un’indagine finalizzata alla scoperta di numerose truffe online di cui sono rimaste vittime alcuni cittadini di Olbia e Berchidda.

Negli ultimi tempi le truffe online sono sempre più numerose. L’invito delle forze dell’ordine, oltre ad utilizzare il web con grande cautela, è sempre quello di presentarsi presso le stazioni del territorio per denunciare i tentativi di truffa in cui ci si imbatte. Così come le truffe che di cui si può rimanere vittima.

Negli ultimi tempi, presso la stazione di Berchidda sono state presentate sei denunce per truffe subite tramite l’uso del web. Le truffe sono varie e gli autori usano siti diversi che spesso si rivelano essere siti o piattaforme web sicuri.

L’invito è quello di utilizzare, oltre alla comune prudenza, le piattaforme più note, strumenti di pagamento che offrano una garanzia di rimborso in caso di truffa e trattative con utenti che abbiano numerose recensioni positive. Un suggerimento utile è anche quello, ove possibile, di effettuare dei controlli incrociati sfruttando altri siti, per verificare che non risultino truffe segnalate per gli utenti con cui si intende avere rapporti.

