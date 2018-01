La scoperta fatta dalla Soprintendenza di Sassari e Nuoro.

Un insediamento etrusco sull’isola di Tavolara, davanti alle coste di Olbia. L’eccezionale scoperta è stata fatta dalla Soprintendenza di Sassari e Nuoro, dopo una revisione di alcuni ritrovamenti archeologici fatti negli ultimi anni. L’avamposto sardo del popolo tosco-laziale risale al nono secolo a.C. e si trova in una posizione che avrebbe consentito di avere rapporti con gli abitanti isolani, ma anche di difendersi.

I risultati degli scavi sono sotto l’attenzione del Soprintendente Francesco di Gennaro e degli archeologi Rubens D’Oriano e Paola Mancini. E ad ora non si possono escludere la presenza di altri insediamenti in Gallura. Quello che è certo è che il ritrovamento di Tavolara pone l’accento ancora una volta sugli scambi che intercorrevano tra la Sardegna nuragica e gli etruschi, anche se fino ad adesso non era stata ancora documentata la presenza di una vera comunità insediata in Sardegna.