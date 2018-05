Il rio Sa Ua Niedda si trova nella frazione Mannazzu.

Le foto fanno paura. Un fiume incessante d’acqua. Praticamente impossibile attraversarlo con l’auto. Le due sponde che si uniscono. Accanto scorre il fiume, a cui manca una goccia per straripare. La protezione civile e le forze dell’ordine stanno monitorando, da questa mattina, la situazione del rio Sa Ua Niedda.

Il corso d’acqua si trova nella frazione di Mannazzu, nel comune di Olbia, lungo la strada statale 127 in direzione Telti. Sta per esondare. Anzi, è già esondato e poi rientrato per alcune ore nel suo alveo. La strada è impercorribile. Segnalati disagi in tutta la zona.

(Visited 2.306 times, 2.307 visits today)