L’aggiornamento coronavirus ad Aggius.

Mentre Luras ritorna Covid free aumentano i casi di coronavirus ad Aggius. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 7 le persone positive e altri 7 si trovano in quarantena.

Ancora una volta, esorto a non abbassare la guardia rispettando le semplici regole che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere – commenta assessore igiene e sanità Anna Rita Orrù – come indossare in modo corretto la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale evitando assembramenti e la continua igiene delle mani e degli ambienti”.

