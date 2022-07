Andrea Filigheddu ai campionati d’Europa.

Ci sarà anche un giovane ragazzo di Aggius nella squadra italiana ai campionati d’Europa di Mounted Games, una mergente disciplina soprtiva equestre: si tratta di Andrea Filigheddu, 18 anni, selezionato dalla FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, per far parte della squadra azzura che disputerà gli europei in Galles dal 3 al 9 agosto in sella al cavallo Mamoiada.

I Mounted Games sono una emergente specialità equestre basata su agilità e velocità e corsa su pony da 150 centimetri al garrese. Quest disciplina è nata da un’idea del Principe Filippo di Galles e l’Associazione Internazionale Mounted Games è nata appena nel 2003 e che al momento conta soci in 24 paesi.