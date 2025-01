Caduta fatale dalle scale, muore ex insegnante di Aggius

Rosanna Addis aveva insegnato al liceo di Tempio.

La caduta dalle scale durante un blackout e poi la morte nella sua casa di Aggius. Vittima Rosanna Addis, 72enne e insegnante in pensione del liceo di Tempio Pausania. L’incidente domestico è avvenuto sabato sera, 18 gennaio, quando l’anziana, trovatasi al buio, ha perso l’equilibrio ed è scivolata dalle scale della sua abitazione.

La sua scomparsa ha sconvolto due comuni, Tempio Pausania e Aggius, entrambi addolorati per la tragica scomparsa dell’ex professoressa. È la seconda docente in pochi giorni a scomparire nella città di pietra, dopo la giovane insegnante Eleonora Baltolu. Rosanna Addis, originaria di Aggius, era molto amata dai suoi ex studenti e ha insegnato a generazioni di ragazzi. Il suo funerale si terrà domani, 21 gennaio alle 11, nella chiesa di Santa Vittoria, in Aggius.

