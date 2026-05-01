Cosa vedere ad Aggius, gioiello incastonato nel cuore della Gallura: un borgo che custodisce un patrimonio di tradizioni, cultura e natura davvero unico. Immerso in un paesaggio incantevole di rocce granitiche, boschi secolari e suggestive formazioni rocciose, questo affascinante centro del nord della Sardegna offre ai visitatori una straordinaria varietà di esperienze da vivere. Dalle maestose chiese che testimoniano la sua storia secolare, ai musei che ne preservano la memoria, passando per le festività e i riti che mantengono vive le sue radici, Aggius è un luogo in grado di catturare l’anima del visitatore. In questo articolo, esploreremo in dettaglio tutto ciò che rende Aggius una destinazione imperdibile per chi desidera immergersi nell’autentica cultura sarda.

Il Centro Storico: Un Museo a Cielo Aperto

Il centro storico di Aggius si presenta come un vero e proprio museo a cielo aperto, dove il granito a vista è l’elemento dominante, presente nelle murature degli edifici e nelle pavimentazioni di vie, vicoli e piazzette. I nomi stessi dei luoghi, come l’Aldia, Paràula, Speslunga, Lu Cunventu e Piazza di li Baddhi (Piazza delle danze), raccontano di un passato ricco di storia e tradizioni.

Qui si trovano quattro chiese di grande importanza: la Parrocchiale dedicata a Santa Vittoria, la Chiesa di Nostra Signora del Rosario, la Chiesa di Santa Croce e la Chiesa di Nostra Signora d’Itria. Ciascuna di esse custodisce affascinanti storie e testimonianze del passato, come le iscrizioni negli architravi che riportano le date di importanti restauri.

Le Chiese di Aggius: Custodi di Tradizioni Secolari

La Chiesa di Santa Vittoria, secondo documenti d’archivio, fu eretta nel 1536. La sua facciata principale è stata ricostruita nel 1856, mentre il campanile alto 33 metri risale al XX secolo. Le Chiese di Nostra Signora del Rosario e di Santa Croce sono sedi di antiche confraternite, come testimoniato dalle iscrizioni sugli architravi d’ingresso. Infine, la Chiesa di Nostra Signora d’Itria fu costruita nel XVIII secolo dalla Famiglia Tirotto come ringraziamento alla Vergine per il ritorno di un loro congiunto dalle mani dei Saraceni.

Oltre al centro abitato, il territorio circostante di Aggius è costellato di numerose chiese campestri, come Santu Petru, Santu Jagu, Santu Filippu, Santu Lusunu e la Madonna della Pace, situata nella frazione di Bonaita, dove ancora oggi si svolgono feste legate al mondo agricolo.

I Musei: Custodi della Memoria di Aggius

Fulcro dell’offerta culturale di Aggius sono i suoi due musei, il Museo del Banditismo e il MEOC (Museo Etnografico Oliva Carta Cannas), che preservano e valorizzano la memoria storica del borgo.

Il Museo del Banditismo

Il Museo del Banditismo si propone di raccontare il fenomeno del banditismo in Gallura, senza cadere nella tentazione di mitizzare la figura del fuorilegge. Attraverso documenti, foto, filmati e oggetti del passato, il museo stimola riflessioni sulla necessità di costruire un futuro basato sulla legalità e sulla moralità pubblica.

Il MEOC: Un Tesoro Etnografico della Sardegna

Il MEOC, il più grande museo etnografico della Sardegna, è un vero e proprio tesoro dell’isola. Situato in una suggestiva struttura che integra magistralmente il granito con spazi verdi, il museo racchiude in sé tutta la ricchezza della storia, delle tradizioni e della cultura popolare gallurese, dal XVII secolo ai giorni nostri.

Tra le sue attrazioni spiccano la fedele ricostruzione della “casa tradizionale” con arredi d’epoca e oggetti d’uso quotidiano, e le testimonianze delle attività artigianali di Aggius, come la produzione tessile, la lavorazione del legno, del granito, del sughero e dei metalli. Inoltre, il museo organizza numerosi laboratori, come quello del pane della festa, della lavorazione della lana, della tessitura, degli antichi giochi di strada e della ricostruzione delle bambole di pezza.

Le Tradizioni e la Cultura Popolare di Aggius

Aggius è un borgo che conserva un vasto patrimonio di tradizioni e cultura popolare, dalle leggende ai proverbi, dagli aneddoti alle fiabe. Queste radici affondano profondamente nel passato e si manifestano in numerosi eventi che coinvolgono cittadini e visitatori durante tutto l’anno.

La Festa Patronale: Un Connubio di Sacro e Profano

La festa patronale in onore di Nostra Signora del Rosario e di Santa Vittoria, che si svolge la prima domenica di ottobre, ha ancora un’appendice tutta profana nella “festa di li Aggjani”, ovvero degli scapoli. Le processioni e i riti della Settimana Santa, di origine spagnola ma anche bizantina, sono accompagnati dal canto salmodiante delle Confraternite del Rosario e di Santa Croce, nonché dai cori tradizionali.

Il Canto Corale: Patrimonio Identitario di Aggius

Il canto corale d’origine religiosa, basato sull’accordo di cinque voci fuse tra loro, ha da sempre rappresentato una delle attività di maggior rilievo della vita sociale di Aggius. Nel corso del tempo, accanto ai temi religiosi, si sono innestati anche temi di contenuto profano. I tre principali cori che valorizzano e tramandano questa tradizione sono il Coro Galletto di Gallura, il Coro Matteo Peru e il Coro Balori Tundu.

Il Gruppo Folk: Custode della Tradizione del Ballo

Il Gruppo Folk Aggius mantiene viva la secolare tradizione del ballo, permettendo ai visitatori di immergersi pienamente nell’autentica cultura popolare del borgo.

Gli Itinerari Naturalistici e le Escursioni

Aggius e il suo territorio offrono numerose opportunità per gli amanti dell’outdoor e delle escursioni. Sia a piedi che in mountain bike, è possibile percorrere vecchi sentieri pastorali, aspri e contorti, alla scoperta di paesaggi mozzafiato.

Il Laghetto di Santa Degna: Un Angolo di Paradiso

Poco distante dal centro abitato, il laghetto di Santa Degna è un luogo selvaggio e di incantevole bellezza, circondato da sentieri impervi, sugherete e alture in granito. Qui si trova anche la Valle della Luna, o Piana dei Grandi Sassi, un affascinante scenario dal profondo silenzio.

Il Nuraghe Izzana: Un Sito Archeologico Imponente

Al confine tra Tempio Pausania ed Aggius si trova anche una delle strutture nuragiche più imponenti e meglio conservate di tutta la Sardegna: il Nuraghe Izzana, che offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nella storia millenaria dell’isola.

Gli Stazzi e le Chiese Campestri

Un altro elemento caratterizzante il territorio di Aggius è la presenza di stazzi, tipici casolari di campagna con annesse stalle e ovili, che hanno ospitato la popolazione locale fino a oltre la metà del XX secolo. Oltre agli stazzi, il paesaggio è arricchito dalla presenza di numerose chiese campestri, come Santu Petru, Santu Jagu, Santu Filippu, Santu Lusunu e la Madonna della Pace, a Bonaita, dove ancora oggi si svolgono feste legate al mondo agricolo.

La Frazione di Bonaita: Un Gioiello Naturalistico

Degna di visita è anche la località di Bonaita, piccola frazione distante circa 8 km dal centro di Aggius, caratterizzata da un territorio collinare conosciuto come “La Sarra di Bonaita”. Questa zona è apprezzata per la sua natura incontaminata, con sentieri che si snodano tra sugherete e rocce granitiche.

Aggius: Un Borgo Ricco di Fascino e Tradizioni

Aggius è un borgo che affascina i visitatori con la sua straordinaria ricchezza di tradizioni, cultura e natura. Dalle maestose chiese del centro storico ai musei che custodiscono la memoria del territorio, passando per le suggestive feste e i riti secolari, questo gioiello della Gallura offre un’esperienza unica e indimenticabile. Gli itinerari naturalistici, le escursioni e la presenza degli stazzi e delle chiese campestri completano il quadro di un luogo che sembra sospeso nel tempo, ma allo stesso tempo proiettato verso il futuro, grazie alla valorizzazione del suo prezioso patrimonio culturale.

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