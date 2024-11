Dolore ad Aggius per la scomparsa di Andrea Fadda, aveva 33 anni

L’ultimo saluto ad Andrea Fadda di Aggius.

Il paese di Aggius è in lutto per la prematura scomparsa di Andrea Fadda, venuto a mancare all’età di 33 anni. A darne il triste annuncio sono stati la madre Tonina, il padre Mario, il fratello Luigi e tutti i suoi cari, tra cui zii, zie, cugini e parenti.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche gli amici e i conoscenti, che ricordano Andrea per il suo sorriso e il suo spirito vivace. Il funerale si svolgerà domani, lunedì 4 novembre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Vittoria ad Aggius. La cerimonia avrà inizio dall’abitazione dell’estinto, situata in via Elio De Cupis, 6. Dopo il rito funebre, la salma proseguirà verso Olbia per la cremazione.

In un momento così difficile, il paese si stringe attorno alla famiglia Fadda, offrendo il proprio sostegno e le proprie condoglianze.

