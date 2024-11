Incassati solo 217mila euro dalla vendita del sughero prodotto nel 2023 a Buddusò.

Il gruppo di minoranza in consiglio comunale di Buddusò “Per Buddusò” ha protocollato una interrogazione riguardante i ricavi derivanti dall’asta del sughero del 2023. I consiglieri comunali chiedono una rendicontazione dettagliata dei quintali di sughero raccolti e venduti a fine campagna, conclusa la scorsa estate a causa del prolungarsi delle estrazioni.

Nel documento si evidenzia che, in seguito ai dati forniti dal Sindaco in risposta a una precedente interrogazione di marzo 2024, emerge una significativa discrepanza tra le previsioni iniziali e i risultati effettivi. Nonostante una stima dell’amministrazione comunale di Buddusò di circa 2.500 quintali di sughero gentile, sembra che nell’estate 2023 siano stati pesati e venduti poco più di 600 quintali. Per un introito di 217.000 euro, ben lontano dal quasi 1.000.000 di euro previsto. Se le stime sulle rimanenze estratte fossero confermate, i ricavi così fortemente inferiori rispetto alle previsioni costituirebbero un vero e proprio danno per la cittadinanza. Per questo, il gruppo di minoranza ha ritenuto opportuno chiedere dei chiarimenti all’amministrazione.

I Consiglieri di minoranza, inoltre, hanno chiesto delucidazioni sul prolungamento dei lavori di estrazione nel 2024. Svolti nei mesi di settembre e ottobre, per accertarsi sulla regolarità delle operazioni, con focus sulle autorizzazioni ricevute dagli enti competenti e alle valutazioni espresse dall’amministrazione.

