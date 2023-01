Un automobilista è finito in una scarpata ad Aggius

Incidente stradale stamattina ad Aggius: un automobilista è volato in una scarpata. L’auto ha finito la corsa dopo un bel dislivello rispetto alla strada e l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed è stato necessario chiedere l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il ferito all’ospedale di Sassari. Dai primi accertamenti l’uomo sembra sia stato molto fortunato e abbia riportato solo ferite a una scapola, ma vista la dinamica dell’incidente i soccorritori hanno deciso di portarlo in ospedale per ulteriori accertamenti.

