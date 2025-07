Martedì nel Borgo 2025: musica, libri e tradizioni ad Aggius

Gli eventi del Martedì nel Borgo 2025 ad Aggius.

Aggius si prepara a vivere un luglio all’insegna della cultura, della musica e delle tradizioni con l’edizione 2025 di Martedì nel Borgo, manifestazione che torna a trasformare il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto per quattro serate estive. La rassegna, promossa dalla Proloco, punta anche quest’anno a offrire momenti di condivisione e partecipazione, tra appuntamenti letterari, performance musicali e degustazioni tipiche, in un dialogo costante tra identità locale e nuove proposte artistiche.

L’apertura è in programma per martedì 8 luglio, con lo spettacolo “Speradifòli. Fiabe nei suoni di un raggio di luce”, che vedrà protagonisti Sandro Fresi, Alessandro Deiana e Laura Fresi, accompagnati dalla cantastorie Daniela Bandinu e dalle tavole sonore di Simone Sanna. A seguire, spazio ai sapori della tradizione con una degustazione di gnocchi al sugo e mazzafrissa.

Il secondo appuntamento, martedì 15 luglio, porterà in piazza M.A. Tortu il noto giornalista e scrittore Beppe Severgnini, impegnato nella presentazione del suo ultimo libro “Socrate, Agata e il futuro”, in dialogo con Maria Giovanna Peru. La serata proseguirà con le esibizioni del gruppo La Mascara Gadduresa di Calangianus e dei Tumbarinos di Gavoi, testimoni viventi del patrimonio musicale e rituale della Sardegna.

Martedì 22 luglio sarà invece la musica itinerante a prendersi la scena con l’Uglienga Street Band, che porterà allegria e ritmo tra le vie del borgo, accompagnata da un’offerta gastronomica curata dall’Associazione Volontari Soccorso Aggius Odv.

Gran finale martedì 29 luglio, ancora una volta in piazza M.A. Tortu, con la presentazione del libro “Delitti allo specchio” di Paolo Pinna Parpaglia, in dialogo con Giovanna Maria Fara. A seguire, la Gran Festa d’Estate proporrà la degustazione della tradizionale zuppa gallurese e altre specialità locali, grazie al contributo del Comitato Festa Patronale Aggius. La serata si concluderà con le esibizioni dei gruppi folk “Città di Tempio”, “Città di Sennori” e “Aggius”, in un grande abbraccio corale alla cultura isolana.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno negli spazi alternativi indicati sul sito e sui canali social della Pro Loco Aggius.

