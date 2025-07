L’incendio in una casa di Budoni.

Un incendio divampato nel primo pomeriggio ha mobilitato i vigili del fuoco nei pressi di Budoni, dove una veranda chiusa di un’abitazione nella frazione di San Gavino, in via Tucconi, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 15. L’origine del rogo sarebbe riconducibile, secondo le prime ipotesi, a un sovraccarico dell’impianto elettrico.

Sul posto sono intervenute con prontezza due squadre dei vigili del fuoco: una della base estiva di San Teodoro e l’altra del Distaccamento di Siniscola. L’efficacia dell’intervento ha impedito che l’incendio si estendesse alle abitazioni vicine, contenendo i danni alla sola struttura colpita. Durante le operazioni sono state individuate e messe in sicurezza due bombole di Gpl che si trovavano nella veranda, potenziale elemento di ulteriore rischio.

L’immobile è stato dichiarato temporaneamente inagibile in attesa delle verifiche tecniche necessarie per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza. I vigili del fuoco hanno operato a lungo per spegnere le fiamme, effettuare la bonifica dell’area e mettere in sicurezza l’intero perimetro. Non si registrano feriti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui