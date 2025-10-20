Dopo i lavori riaprono le Poste di Aggius

Le Poste di Aggius riaprono oggi.

L’ufficio postale di Aggius torna disponibile, a partire da oggi, nella sua sede abituale di via Roma, dopo i lavori interni finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale.

Durante il periodo dell’intervento, l’Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari, compreso il ritiro delle raccomandate, con l’attivazione di una postazione dedicata ai cittadini di Aggius presso la sede di Largo de Gasperi a Tempio Pausania. L’ufficio postale di Aggius è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

